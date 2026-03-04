Conférence « Les insectes, et nous, et moi ! », Cour l’Evêque, Cour-l’Évêque

Conférence « Les insectes, et nous, et moi ! » Samedi 14 mars, 15h00 Cour l’Evêque Haute-Marne

Adhérents 5 €, non adhérents 10 €, -12 ans gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Qui sont ces petits animaux ?

Personne ne le sait vraiment, mais nous pouvons au moins améliorer nos connaissances et surtout relations avec la plupart d’entre eux, presque facilement !

Embarquons pour un voyage en pays insectes, entre biologie, éthique, philosophie, pensée critique et animalisme, pour s’interroger et réfléchir à notre avenir avec eux.

Avec humour et compassion, François Lasserre vous propose cette conférence gesticulée pour ne plus jamais voir ces petits animaux comme avant…

Cour l’Evêque Cour l’Evêque Cour-l’Évêque 52210 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « arcpatrimoineculture@yahoo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0611808459 »}]

Pour la 1ère conférence annuelle d’Arc Patrimoine et Culture, nous allons explorer un monde, celui des insectes, que nous croisons régulièrement sans le connaître vraiment. Conférence Insectes