Conférence « Les institutrices et instituteurs du Gard en 1926 à travers le recensement et les nominations par commune » par René DOUSSIÈRE Vendredi 24 avril, 18h00 Maison du Mineur Gard

Entrée libre

Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00

Le conférencier, lui même lauréat de l’École Normale, nous fera découvrir les noms aujourd’hui oubliés de ces hussards de la République qui exerçaient dans les communes du Gard il y a un siècle.

Il détaillera les aspects de cette noble fonction qui hissait le plus grand nombre d’enfants vers l’obtention de leur certificat d’étude, leur donnant la joie de la lecture qui allait éclairer toute leur vie.

Maison du Mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand'Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com

Participez au cycle de conférences « Les vendredis savants du Puits » à la Maison du Mineur et découvrez des thématiques scientifiques ou culturelles à travers des rencontres enrichissantes. conférence