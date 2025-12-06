CONFÉRENCE LES INTERACTIONS ENTRE PLANTES, INSECTES ET OISEAUX UN AUTRE REGARD SUR LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Montpellier

CONFÉRENCE LES INTERACTIONS ENTRE PLANTES, INSECTES ET OISEAUX UN AUTRE REGARD SUR LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Le 06 décembre à 14h

3e conférence de l’association Les Amis du Jardin des Plantes de Montpellier

Le 06 décembre à 14h

Les interactions entre plantes, insectes et oiseaux un autre regard sur les plantes exotiques envahissantes

Cette conférence sera animée par Olivier FILIPPI, pépiniériste et botaniste.

Au travers d’un voyage photographique autour de la Méditerranée, Olivier Filippi présentera des interactions inhabituelles entre des insectes, des oiseaux et des plantes exotiques considérées comme envahissantes.

Nous irons à Gibraltar et sur l’île de Lesbos, nous passerons par Damas et Syracuse, nous visiterons les îles du Frioul à côté de Marseille et nous nous arrêterons au bord du Gardon près d’Anduze.

Il sera question de papillons traversant l’Atlantique, de la couleur des fientes de goélands, de passereaux buveurs de nectar, de libellules arrivant d’Afrique, d’oiseaux migrateurs nichant dans des plantes interdites et d’abeilles sauvages récoltant le pollen sur des plantes venues d’ailleurs.

L’observation de ces interactions nouvelles, sera l’occasion d’évoquer le rôle possible des jardins et des espaces verts dans le futur, envisagés comme corridors de migration, pour les espèces se déplaçant pour s’adapter au changement climatique.

Entrée gratuite et libre (pas d’inscription Limité à 250 places .

2 Rue de l’École de Médecine Montpellier 34090 Hérault Occitanie amis.jdplantesmontpellier@gmail.com

English :

December 06 at 2 p.m

3rd conference of the association Les Amis du Jardin des Plantes de Montpellier

Come and discover the geographical, historical and botanical origins of cultivated citrus fruits. A journey between science, history and agricultural heritage.

