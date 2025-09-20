CONFÉRENCE « ‘LES INVALIDES AUX 7 ÎLES PENDANT LA GUERRE TENUE PAR ANNIE BLANC Palais des Congrès Perros-Guirec

CONFÉRENCE « ‘LES INVALIDES AUX 7 ÎLES PENDANT LA GUERRE TENUE PAR ANNIE BLANC Palais des Congrès Perros-Guirec samedi 20 septembre 2025.

CONFÉRENCE « ‘LES INVALIDES AUX 7 ÎLES PENDANT LA GUERRE TENUE PAR ANNIE BLANC

Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Les soldats invalides sur l’île aux moines au XVIIIe siècle

La vie de la garnison, les bâtiments, les conflits, les personnalités et les problèmes de l’isolement et de l’insularité

20/09 18h Palais des Congrès

Organisée par l’association Sept-îles 2000 .

Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONFÉRENCE « ‘LES INVALIDES AUX 7 ÎLES PENDANT LA GUERRE TENUE PAR ANNIE BLANC Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme de Perros-Guirec