CONFÉRENCE « ‘LES INVALIDES AUX 7 ÎLES PENDANT LA GUERRE TENUE PAR ANNIE BLANC Palais des Congrès Perros-Guirec

CONFÉRENCE « 'LES INVALIDES AUX 7 ÎLES PENDANT LA GUERRE TENUE PAR ANNIE BLANC
samedi 20 septembre 2025.
Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Les soldats invalides sur l’île aux moines au XVIIIe siècle
La vie de la garnison, les bâtiments, les conflits, les personnalités et les problèmes de l’isolement et de l’insularité
20/09 18h Palais des Congrès
Organisée par l’association Sept-îles 2000 .
Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d'Armor Bretagne
