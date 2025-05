Conférence Les jeux olympiques des Pyrénées – Le Grand Rio Lannemezan, 16 mai 2025 18:30, Lannemezan.

Hautes-Pyrénées

Conférence Les jeux olympiques des Pyrénées Le Grand Rio LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 18:30:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

André Suchet, auteur du livre Les Pyrènes d’Or et Jacques Marion, cocréateur des Jeux Pyrénéens de l’Aventure, vous proposent une conférence sur l’histoire des jeux olympiques des Pyrénées, quand le drapeau olympique flottait sur la vallée d’Aure.

.

Le Grand Rio LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46

English :

André Suchet, author of the book Les Pyrènes d’Or, and Jacques Marion, co-creator of the Jeux Pyrénéens de l’Aventure, invite you to a talk on the history of the Pyrenean Olympic Games, when the Olympic flag flew over the Aure valley.

German :

André Suchet, Autor des Buches Les Pyrènes d’Or, und Jacques Marion, Mitschöpfer der Pyrenäen-Abenteuerspiele, bieten Ihnen einen Vortrag über die Geschichte der Olympischen Spiele in den Pyrenäen, als die olympische Flagge noch über dem Aure-Tal wehte.

Italiano :

André Suchet, autore del libro Les Pyrènes d’Or, e Jacques Marion, co-creatore dei Jeux Pyrénéens de l’Aventure, vi invitano a una conferenza sulla storia dei Giochi Olimpici dei Pirenei, quando la bandiera olimpica sventolava sulla valle dell’Aure.

Espanol :

André Suchet, autor del libro Les Pyrènes d’Or, y Jacques Marion, cocreador de los Jeux Pyrénéens de l’Aventure, le invitan a una charla sobre la historia de los Juegos Olímpicos de los Pirineos, cuando la bandera olímpica ondeaba sobre el valle de Aure.

L’événement Conférence Les jeux olympiques des Pyrénées Lannemezan a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65