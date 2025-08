Conférence « Les jouets de robot dans le développement économique et culturel du Japon » Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Conférence « Les jouets de robot dans le développement économique et culturel du Japon » Maison de la culture du Japon à Paris Paris mardi 4 novembre 2025.

Depuis l’émergence, dans l’après-guerre, des robots en fer blanc tels que Mr Atomic de Yonezawa, jusqu’à l’apparition, dans les années 1980, de maquettes en plastique de mecha destinées à un public plus adulte, en passant par l’influence déterminante des franchises médiatiques — mangas et dessins animés —, le robot sous sa forme jouet accompagne l’essor industriel et économique du Japon. Véritable totem de la culture japonaise, il joue un rôle clé dans l’acceptabilité sociale de la robotique, en étant manipulé dès le plus jeune âge.

Intervenant :

Karim Charredib, maître de conférences à l’université Rennes 2

Il enseigne en arts plastiques et en culture japonaise. Son travail de recherche se focalise sur certaines configurations de l’altérité dans les fictions (monstres, robots, zombies, personnages non jouables, kaijû, etc.) comme mode critique du monde contemporain. Il a consacré plusieurs articles et conférences à la figure du zombie ou encore au motif du robot géant (mecha) dans la culture japonaise. Il a dirigé l’ouvrage Neon Genesis Evangelion : une science-fiction (monstrueusement) contemporaine publié aux Presses universitaires François-Rabelais en 2024.

________________

Lieu : Petite salle (rez-de-chaussée)

En français

Durée : 1h30

Entrée libre sur réservation à partir du 5 octobre

_________________

Karim Charredib (maître de conférences à l’université Rennes 2), enseigne les arts plastiques et la culture japonaise contemporaine. Il analysera la spécificité de la figure du robot dans l’industrie japonaise du jouet, en l’inscrivant dans son contexte économique et culturel.

Le mardi 04 novembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit

Réservation en ligne à partir du 5 octobre

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-04T19:30:00+01:00

fin : 2025-11-04T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-04T18:30:00+02:00_2025-11-04T20:00:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 https://mcjp.fr/frParis

https://mcjp.fr/fr https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://x.com/mcjp_officiel