Conférence « Les juges ont-ils pris le pouvoir? » Espace culturel Agon-Coutainville samedi 11 octobre 2025.
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Début : 2025-10-11 18:00:00
Conférence « Les juges ont-ils pris le pouvoir? » par Alain Juppé.
Rendez-vous à 18h à l’espace culturel. .
