Conférence Les Juifs dans la région de Beaulieu pendant la Seconde Guerre Mondiale Bilhac
Conférence Les Juifs dans la région de Beaulieu pendant la Seconde Guerre Mondiale Bilhac dimanche 23 novembre 2025.
Conférence Les Juifs dans la région de Beaulieu pendant la Seconde Guerre Mondiale
Bilhac Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Lors de la débâcle de 1940, après l’établissement de la ligne de démarcation, la Corrèze et Beaulieu en particulier, deviennent des lieux de refuge pour les juifs qui affluent depuis le nord et l’est de la France
Le Régime de Vichy opte pour la collaboration avec le régime nazi et transforme le château du Doux, à Altillac, en un lieu de contrôle et d’internement pour les juifs fortunés
Conférence par Fréderic Le Hech, professeur agrégé d’Histoire-Géographie et auteur de plusieurs ouvrages sur l’Histoire locale. Un pot de l’amitié sera donnée à la suite de la conférence
Au profit de la restauration du pigeonnier de la Caminade .
Bilhac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 10 37 46
English : Conférence Les Juifs dans la région de Beaulieu pendant la Seconde Guerre Mondiale
German : Conférence Les Juifs dans la région de Beaulieu pendant la Seconde Guerre Mondiale
Italiano :
Espanol : Conférence Les Juifs dans la région de Beaulieu pendant la Seconde Guerre Mondiale
L’événement Conférence Les Juifs dans la région de Beaulieu pendant la Seconde Guerre Mondiale Bilhac a été mis à jour le 2025-11-18 par Corrèze Tourisme