Conférence Les Juifs dans la région de Beaulieu pendant la Seconde Guerre Mondiale

Bilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Lors de la débâcle de 1940, après l’établissement de la ligne de démarcation, la Corrèze et Beaulieu en particulier, deviennent des lieux de refuge pour les juifs qui affluent depuis le nord et l’est de la France

Le Régime de Vichy opte pour la collaboration avec le régime nazi et transforme le château du Doux, à Altillac, en un lieu de contrôle et d’internement pour les juifs fortunés

Conférence par Fréderic Le Hech, professeur agrégé d’Histoire-Géographie et auteur de plusieurs ouvrages sur l’Histoire locale. Un pot de l’amitié sera donnée à la suite de la conférence

Au profit de la restauration du pigeonnier de la Caminade .

Bilhac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 10 37 46

English : Conférence Les Juifs dans la région de Beaulieu pendant la Seconde Guerre Mondiale

German : Conférence Les Juifs dans la région de Beaulieu pendant la Seconde Guerre Mondiale

Italiano :

Espanol : Conférence Les Juifs dans la région de Beaulieu pendant la Seconde Guerre Mondiale

L’événement Conférence Les Juifs dans la région de Beaulieu pendant la Seconde Guerre Mondiale Bilhac a été mis à jour le 2025-11-18 par Corrèze Tourisme