Conférence Les juridictions d’exception à la fin de la guerre d’Algérie Centre culturel des Rapatriés Valence

Conférence Les juridictions d’exception à la fin de la guerre d’Algérie
Centre culturel des Rapatriés 5, rue Digonnet Valence Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Entrée conférence
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:30:00
fin : 2025-11-30 12:14:00
Date(s) :
2025-11-30
Les juridictions d’exception à la fin de la guerre d’Algérie, à travers les procès des généraux Challe, Salan, Jouhaux et Zeller.
Centre culturel des Rapatriés 5, rue Digonnet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 58 59 07 contact@cerclealgerianiste2607.fr
English :
Special courts at the end of the Algerian war, through the trials of Generals Challe, Salan, Jouhaux and Zeller.
German :
Die Sondergerichtsbarkeiten am Ende des Algerienkriegs anhand der Prozesse gegen die Generäle Challe, Salan, Jouhaux und Zeller.
Italiano :
I tribunali d’emergenza alla fine della guerra d’Algeria, attraverso i processi ai generali Challe, Salan, Jouhaux e Zeller.
Espanol :
Los tribunales de excepción al final de la guerra de Argelia, a través de los juicios de los generales Challe, Salan, Jouhaux y Zeller.
