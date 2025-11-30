Conférence Les juridictions d’exception à la fin de la guerre d’Algérie Centre culturel des Rapatriés Valence

Conférence Les juridictions d’exception à la fin de la guerre d’Algérie

Les juridictions d’exception à la fin de la guerre d’Algérie, à travers les procès des généraux Challe, Salan, Jouhaux et Zeller.

English :

Special courts at the end of the Algerian war, through the trials of Generals Challe, Salan, Jouhaux and Zeller.

German :

Die Sondergerichtsbarkeiten am Ende des Algerienkriegs anhand der Prozesse gegen die Generäle Challe, Salan, Jouhaux und Zeller.

Italiano :

I tribunali d’emergenza alla fine della guerra d’Algeria, attraverso i processi ai generali Challe, Salan, Jouhaux e Zeller.

Espanol :

Los tribunales de excepción al final de la guerra de Argelia, a través de los juicios de los generales Challe, Salan, Jouhaux y Zeller.

