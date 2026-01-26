Conférence Les langages de l’Amour par Magalie Botté Médiathèque de Guern Guern

Conférence Les langages de l’Amour par Magalie Botté

Médiathèque de Guern 4 bis rue de la Vallée Guern Morbihan

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14

AMOUR, AMOUR, JE T’AIME TANT !

Rendez vous pour parler des langages (universels) de l’amour. Quoi de mieux que le jour des amoureux pour aborder les langages de l’amour ?

Ouvert à tous et sur inscription. .

Médiathèque de Guern 4 bis rue de la Vallée Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 74 16

