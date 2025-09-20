Conférence les langues régionales de M. Michel FELTIN-PALAS Beaumontois en Périgord

Conférence les langues régionales de M. Michel FELTIN-PALAS Beaumontois en Périgord samedi 20 septembre 2025.

Conférence les langues régionales de M. Michel FELTIN-PALAS

Salle des fêtes de la Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

CONFERENCE EXCEPTIONNELLE

THEME LES LANGUES REGIONALES de M. Michel FELTIN-PALAS,

Journaliste, rédacteur en chef à l’Express, chargé des cahiers thématiques, de la page Courriers des lecteurs, de l’infolettre « Sur le bout des langues », consacré au français et aux langues de France (https://bit.ly/3KDVCT1), de la chronique sur la langue française « Tout de suite les grands mots! » et auteurs de nombreux ouvrages sur la sauvegarde des Langues Régionales et de la Langue Française

RDV à 17h à la Salle des Fêtes La Calypso à Beaumont du Périgord (gratuite) .

Salle des fêtes de la Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 23 97

English : Conférence les langues régionales de M. Michel FELTIN-PALAS

German : Conférence les langues régionales de M. Michel FELTIN-PALAS

Italiano :

Espanol : Conférence les langues régionales de M. Michel FELTIN-PALAS

L’événement Conférence les langues régionales de M. Michel FELTIN-PALAS Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2025-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides