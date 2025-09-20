Conférence les langues régionales de M. Michel FELTIN-PALAS Beaumontois en Périgord
Conférence les langues régionales de M. Michel FELTIN-PALAS Beaumontois en Périgord samedi 20 septembre 2025.
Conférence les langues régionales de M. Michel FELTIN-PALAS
Salle des fêtes de la Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
CONFERENCE EXCEPTIONNELLE
THEME LES LANGUES REGIONALES de M. Michel FELTIN-PALAS,
Journaliste, rédacteur en chef à l’Express, chargé des cahiers thématiques, de la page Courriers des lecteurs, de l’infolettre « Sur le bout des langues », consacré au français et aux langues de France (https://bit.ly/3KDVCT1), de la chronique sur la langue française « Tout de suite les grands mots! » et auteurs de nombreux ouvrages sur la sauvegarde des Langues Régionales et de la Langue Française
RDV à 17h à la Salle des Fêtes La Calypso à Beaumont du Périgord (gratuite) .
Salle des fêtes de la Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 23 97
