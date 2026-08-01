Informations pratiques

Nades

Conférence Les lavoirs et fontaines de Nades

Salle Jean Barrel Nades Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Les Amis du patrimoine de Nades vous proposent une conférence sur Les lavoirs et fontaines de Nades par Sylvie Wahl. Une belle occasion de redécouvrir l’histoire locale, entrée libre.

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Salle Jean Barrel Nades 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 05 12 42 sylvie.wahl@wanadoo.fr

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English :

The Friends of Nades Heritage are hosting a lecture on The Washhouses and Fountains of Nades by Sylvie Wahl. This is a wonderful opportunity to rediscover local history; admission is free.

L’événement Conférence Les lavoirs et fontaines de Nades Nades a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Val de Sioule