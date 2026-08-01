Conférence Les lavoirs et fontaines de Nades Nades
samedi 8 août 2026 · Nades
Informations pratiques
Nades
Conférence Les lavoirs et fontaines de Nades
Salle Jean Barrel Nades Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Les Amis du patrimoine de Nades vous proposent une conférence sur Les lavoirs et fontaines de Nades par Sylvie Wahl. Une belle occasion de redécouvrir l’histoire locale, entrée libre.
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Salle Jean Barrel Nades 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 05 12 42 sylvie.wahl@wanadoo.fr
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English :
The Friends of Nades Heritage are hosting a lecture on The Washhouses and Fountains of Nades by Sylvie Wahl. This is a wonderful opportunity to rediscover local history; admission is free.
L’événement Conférence Les lavoirs et fontaines de Nades Nades a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Val de Sioule