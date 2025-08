Conférence -Les Lazaristes et les 400 ans- Chapelle du Missionnaire Vichy

Chapelle du Missionnaire 18 avenue Thermale Vichy Allier

Début : Jeudi 2025-09-18 17:00:00

2025-09-18

Entrée libre

Chapelle du Missionnaire 18 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 accueilmaisondumissionnaire@gmail.com

English :

Conference -Les Lazaristes et les 400 ans- (The Lazarists and 400 years)

Free admission

German :

Konferenz -Die Lazaristen und die 400 Jahre-

Freier Eintritt

Italiano :

Conferenza -Les Lazaristes et les 400 ans- (I Lazzaristi e i 400 anni)

Ingresso libero

Espanol :

Conferencia -Les Lazaristes et les 400 ans- (Los Lazaristas y los 400 años)

Entrada libre

