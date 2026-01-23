Conférence Les légendes de Saint Mitre

Samedi 7 février 2026 de 15h à 16h30. 34 place des Martyres de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 16:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Raymond Lécina, Professeur agrégé honoraire d’Histoire, nous dévoilera la vie du saint patron de la ville d’Aix-en-Provence.

Si la vie du saint patron de la ville d’Aix semble bien attestée historiquement, on verra comment au cours des siècles, surtout à partir de la découverte au XIVe siècle de son sarcophage présumé, sa biographie s’est enrichie d’éléments nouveaux qui ont fait d’un saint confesseur selon Grégoire de Tours un martyr céphalophore, comme on le voit dans le retable peint en 1470 par Nicolas Froment qui a repris les éléments alors les plus couramment acceptés de son hagiographie. .

34 place des Martyres de la Résistance Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 34 00 92 asso.cathedralevivante@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Raymond Lécina, Honorary Professor of History, will reveal the life of the patron saint of the city of Aix-en-Provence.

L’événement Conférence Les légendes de Saint Mitre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence