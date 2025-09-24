Conférence « Les lettres de Léopold Delisle » Saint-Lô
103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Début : 2025-09-24 18:00:00
fin : 2025-09-24 19:30:00
2025-09-24
Conférence Les lettres de Léopold Delisle conservées aux archives départementales de la Manche, par Jean-Michel BOUVRIS, historien. .
+33 2 33 75 10 10 sahmsaintlo@gmail.com
