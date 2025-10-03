Conférence Les liens entre la musique et la peinture au temps des yéyés Musée Royan

Conférence Les liens entre la musique et la peinture au temps des yéyés

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Par Laurence Chanchorle, conférencière

Le temps des Yéyés, c’est la gaieté, les couleurs flashies, le pop art, en avant pour une conférence de jouvence !

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

By Laurence Chanchorle, lecturer

The Yéyé era is all about cheerfulness, flashy colors and pop art. Let’s get ready for a rejuvenating lecture!

German :

Von Laurence Chanchorle, Rednerin

Die Zeit der Yéyés ist die Zeit der Fröhlichkeit, der grellen Farben und der Pop-Art. Auf geht’s zu einer Verjüngungskonferenz!

Italiano :

Di Laurence Chanchorle, docente

L’era Yéyé è stata all’insegna del divertimento, dei colori sgargianti e della pop art. Ora è tempo di un discorso di ringiovanimento!

Espanol :

Por Laurence Chanchorle, conferenciante

La era Yéyé fue toda diversión, colores llamativos y arte pop, ¡y ahora es el momento de una charla rejuvenecedora!

