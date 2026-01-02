Conférence Les litres funéraires (suite) Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême

Conférence Les litres funéraires (suite)

Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême Charente

Tarif : 5.4 – 5.4 – 5.4 EUR

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08

La Société Archéologique et Historique de la Charente, par ses conférences, entretient la mémoire du département de la Charente. Venez participer à cette conférence de Simon Rousselot sur un sujet passionnant !

Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 90 75 contact@sahcharente.fr

English :

The Société Archéologique et Historique de la Charente, through its conferences, maintains the memory of the Charente department. Come and take part in Simon Rousselot’s lecture on a fascinating subject!

