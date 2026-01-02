Conférence Les litres funéraires (suite) Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême
Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême Charente
Tarif : 5.4 EUR
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08
2026-04-08
La Société Archéologique et Historique de la Charente, par ses conférences, entretient la mémoire du département de la Charente. Venez participer à cette conférence de Simon Rousselot sur un sujet passionnant !
Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 90 75 contact@sahcharente.fr
English :
The Société Archéologique et Historique de la Charente, through its conferences, maintains the memory of the Charente department. Come and take part in Simon Rousselot’s lecture on a fascinating subject!
