Conférence : Les magistrats de la chambre des comptes de Bretagne (14e-18e siècles) Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes samedi 24 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 15:30 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Cour souveraine qui contrôlait les officiers chargés de la perception des impôts, surveillait le domaine royal et enregistrait tous les actes comportant une dimension financière, la chambre des comptes de Bretagne a posé les bases des missions des actuelles chambres régionales et de leurs règles de fonctionnement.Durée : 1h30 – Entrée libre dans la limite des places disponibles.En partenariat avec la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique.

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 51 72 93 20 http://www.societe-historique-nantes.fr