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Conférence | Les Maires d’Issigeac Salle Multi-activités Issigeac

Conférence | Les Maires d’Issigeac Salle Multi-activités Issigeac

Conférence | Les Maires d’Issigeac Salle Multi-activités Issigeac vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Salle Multi-activités

Adresse : Chemin des Écoliers

Ville : 24560 Issigeac

Département : Dordogne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Issigeac

Conférence | Les Maires d’Issigeac

Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

L’association Issigeac Passion Patrimoine vous propose une conférence sur les maires d’Issigeac depuis la Révolution Française et une rétrospective des politiques municipales.   .

Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   issigeacpassionpatrimoine@gmail.com

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English :

L’événement Conférence | Les Maires d’Issigeac Issigeac a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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