Conférence | Les Maires d’Issigeac Salle Multi-activités Issigeac

Issigeac

Conférence | Les Maires d’Issigeac

Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L’association Issigeac Passion Patrimoine vous propose une conférence sur les maires d’Issigeac depuis la Révolution Française et une rétrospective des politiques municipales. .

Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine issigeacpassionpatrimoine@gmail.com

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English :

L’événement Conférence | Les Maires d’Issigeac Issigeac a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides