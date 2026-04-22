Conférence | Les Maires d’Issigeac Salle Multi-activités Issigeac
Conférence | Les Maires d’Issigeac Salle Multi-activités Issigeac vendredi 8 mai 2026.
Issigeac
Conférence | Les Maires d’Issigeac
Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
L’association Issigeac Passion Patrimoine vous propose une conférence sur les maires d’Issigeac depuis la Révolution Française et une rétrospective des politiques municipales. .
Salle Multi-activités Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine issigeacpassionpatrimoine@gmail.com
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English :
L’événement Conférence | Les Maires d’Issigeac Issigeac a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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