CONFÉRENCE Les maladies chroniques, les allergies respiratoires des enfants et adolescents Luc-la-Primaube jeudi 9 avril 2026.
JEU. 9 AVRIL 20h30 Espace St-Exupéry ou en visio Gratuit
Animée par Bernard Caurier
Parmi les plus courantes, on retrouve l’asthme, la mucoviscidose ou encore l’apnée du sommeil
Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr
THURSDAY APRIL 9 8:30 pm Espace St-Exupéry or by video Free admission
L’événement CONFÉRENCE Les maladies chroniques, les allergies respiratoires des enfants et adolescents Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-02-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)