CONFÉRENCE Les maladies chroniques, les allergies respiratoires des enfants et adolescents

Luc-la-Primaube Aveyron

JEU. 9 AVRIL 20h30 Espace St-Exupéry ou en visio Gratuit

Animée par Bernard Caurier

Parmi les plus courantes, on retrouve l’asthme, la mucoviscidose ou encore l’apnée du sommeil

Réservation obligatoire .

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr

English :

THURSDAY APRIL 9 8:30 pm Espace St-Exupéry or by video Free admission

