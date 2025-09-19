Conférence Les Malgré-Nous Rhinau
Conférence Les Malgré-Nous Rhinau vendredi 19 septembre 2025.
Conférence Les Malgré-Nous
5 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-19 19:00:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Conférence dans le cadre du 80e anniversaire de la libération
Dans le cadre du 80ème anniversaire de la libération, la Commune de Rhinau vous présente une conférence « Les Malgré-Nous » par Christophe WOEHRLE, Historien, Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, Docteur en Histoire contemporaine. 0 .
5 rue du Rhin Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 61 31 info@ville-rhinau.fr
English :
Conference to mark the 80th anniversary of the liberation of France
German :
Konferenz im Rahmen des 80. Jahrestags der Befreiung
Italiano :
Conferenza in occasione dell’80° anniversario della liberazione della Francia
Espanol :
Conferencia con motivo del 80 aniversario de la liberación de Francia
L’événement Conférence Les Malgré-Nous Rhinau a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du Grand Ried