Conférence Les Malgré-Nous Rhinau

Dans le cadre du 80ème anniversaire de la libération, la Commune de Rhinau vous présente une conférence « Les Malgré-Nous » par Christophe WOEHRLE, Historien, Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, Docteur en Histoire contemporaine. 0 .

Conference to mark the 80th anniversary of the liberation of France

Konferenz im Rahmen des 80. Jahrestags der Befreiung

Conferenza in occasione dell’80° anniversario della liberazione della Francia

Conferencia con motivo del 80 aniversario de la liberación de Francia

