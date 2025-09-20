Conférence : Les Mappes Sardes, Le plus ancien Cadastre Cartographié d’Europe Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Megève

Conférence : Les Mappes Sardes, Le plus ancien Cadastre Cartographié d’Europe Samedi 20 septembre, 17h30 Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Haute-Savoie

Nombre de place limité

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Conférence sur les mappes sardes, le premier cadastres d’Europe qui servit de document fiscal de référence jusqu’à l’établissement du cadastre français après 1860. Sébastien Savoy, historien et spécialiste du patrimoine savoyard, vous fera explorer les mystérieuses mappes sardes. Ces documents uniques, élaborés au début du XVIIIème siècle, sous le royaume de Sardaigne, représentent avec une précision remarquable les bâtiments et les paysages, offrant un témoignage inestimable sur l’organisation spatiale et architecturale de l’époque.

Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève 247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212101

©Archives départementales de Haute-Savoie