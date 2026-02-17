Conférence les marouettes en Brenne

Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-26 19:00:00

fin : 2026-11-26 20:00:00

Date(s) :

2026-11-26

Découvrons ces oiseaux rares et mystérieux ainsi que les révélations des récentes études.

Les marouettes sont des oiseaux rares et méconnus. Depuis 2025, une étude inédite sur ces oiseaux est menée dans la région par la bioacoustique. Découvrons ces oiseaux rares et mystérieux ainsi que les révélations inédites des études faites récemment. Conférence en partenariat avec la Réserve naturelle Nationale de Chérine. .

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Let’s discover these rare and mysterious birds and the revelations of recent studies.

L’événement Conférence les marouettes en Brenne Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne