Conférence “Les médecins et l’exercice de la médecine dans les Basses Pyrénées durant l’Occupation” Place Joffre Bizanos

Conférence "Les médecins et l'exercice de la médecine dans les Basses Pyrénées durant l'Occupation" mercredi 21 janvier 2026.
Place Joffre Maison pour tous Bizanos
Gratuit
Gratuit
2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Conférence animée par Pierre Canellas, docteur en histoire sur le thème “Les médecins et l’exercice de la médecine dans les Basses Pyrénées durant l’Occupation”. .
+33 5 64 64 18 06 service.culture@ville-bizanos.fr
