Conférence “Les médecins et l’exercice de la médecine dans les Basses Pyrénées durant l’Occupation” Place Joffre Bizanos

Conférence “Les médecins et l’exercice de la médecine dans les Basses Pyrénées durant l’Occupation”

Place Joffre Maison pour tous Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Conférence animée par Pierre Canellas, docteur en histoire sur le thème “Les médecins et l’exercice de la médecine dans les Basses Pyrénées durant l’Occupation”. .

Place Joffre Maison pour tous Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 64 18 06 service.culture@ville-bizanos.fr

