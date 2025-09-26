Conférence Les médiateurs scientifiques, passeurs de savoirs Le 139 Le Havre

Conférence Les médiateurs scientifiques, passeurs de savoirs Le 139 Le Havre vendredi 26 septembre 2025.

Conférence Les médiateurs scientifiques, passeurs de savoirs

Le 139 139 Cours de la République Le Havre

Depuis 2021, les médailles du CNRS distinguent chaque année les chercheurs, chercheuses et agents qui participent activement au rayonnement de la science, en valorisant notamment la médiation scientifique.

Aux côtés de Charles Antoine, ambassadeur de la médiation pour l’Institut de physique, de Pascale Fabre, directrice de recherche spécialiste des pollutions plastiques et de Séverine Martrenchard, déléguée scientifique Éducation, médiation et culture scientifiques à CNRS Physique, nous échangerons sur l’importance de la médiation scientifique pour renforcer les liens entre science et société.

Entretien suivi d’un déjeuner offert par Le 139

Animé par Maxence Gourdault (Logeo Seine Estuaire)

Intervenants Charles Antoine, Pascale Fabre et Séverine Martrenchard (ambassadeurs médiation scientifique CNRS Physique 2025)

En patenariat avec Logeo Seine

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

Tout public Durée 1h30

Sur réservation .

Le 139 139 Cours de la République Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

