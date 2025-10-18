Conférence les mégalithes d’Oléron Auditorium La Brée-les-Bains
Conférence les mégalithes d’Oléron Auditorium La Brée-les-Bains samedi 18 octobre 2025.
Auditorium 20 rue des Ardillières La Brée-les-Bains Charente-Maritime
Début : 2025-10-18 16:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Conférence sur les mégalithes d’Oléron.
Auditorium 20 rue des Ardillières La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 77 01 foyer.brenais@gmail.com
English : Conference: the megaliths of Oleron
Conference on the megaliths of Oleron.
German : Vortrag: Die Megalithen von Oléron
Vortrag über die Megalithen von Oléron.
Italiano :
Conferenza sui megaliti di Oléron.
Espanol : Conferencia: los megalitos de Oléron
Conferencia sobre los megalitos de Oléron.
