Conférence les mégalithes d’Oléron Auditorium La Brée-les-Bains

Conférence les mégalithes d’Oléron Auditorium La Brée-les-Bains samedi 18 octobre 2025.

Conférence les mégalithes d’Oléron

Auditorium 20 rue des Ardillières La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Conférence sur les mégalithes d’Oléron.

.

Auditorium 20 rue des Ardillières La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 77 01 foyer.brenais@gmail.com

English : Conference: the megaliths of Oleron

Conference on the megaliths of Oleron.

German : Vortrag: Die Megalithen von Oléron

Vortrag über die Megalithen von Oléron.

Italiano :

Conferenza sui megaliti di Oléron.

Espanol : Conferencia: los megalitos de Oléron

Conferencia sobre los megalitos de Oléron.

L’événement Conférence les mégalithes d’Oléron La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes