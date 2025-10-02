Conférence Les mémoires de la guerre d’Algérie, par Philippe Mathey, enseignant en histoire-géographie. Hexagone (Salle Gobetti ) Autun

Conférence Les mémoires de la guerre d’Algérie, par Philippe Mathey, enseignant en histoire-géographie. Hexagone (Salle Gobetti ) Autun jeudi 2 octobre 2025.

Conférence Les mémoires de la guerre d’Algérie, par Philippe Mathey, enseignant en histoire-géographie.

Hexagone (Salle Gobetti ) 2, Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02 22:30:00

2025-10-02

Aborder les mémoires de la Guerre d’Algérie, c’est traiter d’un objet polysémique, difficile à nommer; opérations de maintien de l’ordre , conflit colonial , guerre de libération nationale .

Les acteurs de ce conflit ; politiciens, combattants (Soldats professionnels, appelés, Harkis, Fellagas ) et civils (Pieds Noirs, algériens), fonderont une mémoire du conflit, du pays jusqu’à la Nostalgérie . Aujourd’hui la mémoire est enjeu politique et étatique, organisé, voire instrumentalisé. .

Hexagone (Salle Gobetti ) 2, Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 88 34 62 utb71400@gmail.com

