CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE FÉVRIER Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE FÉVRIER

Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Ce que l’Amphioxus peut nous apprendre sur notre tête si complexe par Stéphanie Bertrand.

Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00

English :

What Amphioxus can teach us about our complex head by Stéphanie Bertrand.

