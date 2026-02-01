CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE FÉVRIER Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer
Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-11 18:00:00
2026-02-11
Ce que l’Amphioxus peut nous apprendre sur notre tête si complexe par Stéphanie Bertrand.
Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00
English :
What Amphioxus can teach us about our complex head by Stéphanie Bertrand.
