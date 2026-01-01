CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JANVIER Banyuls-sur-Mer
20 Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-21 18:00:00
Conférence AALA Quelles stratégies pour protéger les espèces marines profondes ? par Franck LARTAUD mercredi 21 janvier à 18h
66650 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
AALA conference Which strategies to protect deep-sea marine species? by Franck LARTAUD Wednesday, January 21 at 6 p.m
