CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JANVIER Banyuls-sur-Mer

20 Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Conférence AALA Quelles stratégies pour protéger les espèces marines profondes ? par Franck LARTAUD mercredi 21 janvier à 18h

AALA conference Which strategies to protect deep-sea marine species? by Franck LARTAUD Wednesday, January 21 at 6 p.m

