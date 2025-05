CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE MAI – Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer, 14 mai 2025 18:00, Banyuls-sur-Mer.

Pyrénées-Orientales

Début : 2025-05-14 18:00:00

« Des voyages maritimes de découvertes aux expéditions scientifiques l’exemple de Kerguelen » présentée par Stéphane Blain.

Avenue de la Côte Vermeille Amphithéâtre Alain Guille

Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00

English :

« From maritime voyages of discovery to scientific expeditions: the example of Kerguelen » presented by Stéphane Blain.

German :

« Von maritimen Entdeckungsreisen zu wissenschaftlichen Expeditionen: das Beispiel Kerguelen », präsentiert von Stéphane Blain.

Italiano :

« Dai viaggi marittimi di scoperta alle spedizioni scientifiche: l’esempio delle Kerguelen », presentato da Stéphane Blain.

Espanol :

« De los viajes marítimos de descubrimiento a las expediciones científicas: el ejemplo de Kerguelen », presentado por Stéphane Blain.

