Conférence Les mers ont inspirées les compositeurs Maison des associations Lanton

Maison des associations 25 Avenue David de Vignerte Lanton Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-18
2026-03-18

Conférence organisée par les mélomanes du bassin, de 18h à 19h30 à la Maison des associations à la salle polyvalente ,   .

Maison des associations 25 Avenue David de Vignerte Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 48 48 59 

