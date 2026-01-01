Conférence Les métamorphoses des sites industriels Appart’City Musée du Papier Angoulême
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Début : 2026-01-20 15:00:00
fin : 2026-01-20 16:00:00
2026-01-20
Troisième cycle de conférences du Musée du Papier consacré aux métamorphoses des sites industriels angoumoisins ayant pour thème la réhabilitation d’une ancienne abbaye, occupée aujourd’hui par Appart-City
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com
English :
The Musée du Papier?s third series of lectures on the metamorphosis of Angoulême?s industrial sites focuses on the rehabilitation of a former abbey, now occupied by Appart-City
