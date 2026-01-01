Conférence Les métamorphoses des sites industriels Appart’City Musée du Papier Angoulême

Conférence Les métamorphoses des sites industriels Appart’City

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 15:00:00

fin : 2026-01-20 16:00:00

Date(s) :

2026-01-20

Troisième cycle de conférences du Musée du Papier consacré aux métamorphoses des sites industriels angoumoisins ayant pour thème la réhabilitation d’une ancienne abbaye, occupée aujourd’hui par Appart-City

.

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Musée du Papier?s third series of lectures on the metamorphosis of Angoulême?s industrial sites focuses on the rehabilitation of a former abbey, now occupied by Appart-City

L’événement Conférence Les métamorphoses des sites industriels Appart’City Angoulême a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême