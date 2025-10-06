Conférence Les microbes ont-ils bon goût

Conférence du cycle dédié à l’alimentation, il sera constitué d’une série de soirées se répartissant d’octobre à avril 2026. Les microbes ont-ils bon goût

Organisé par l’Université Citoyenne du Thouarsais en collaboration avec la Communauté de Communes du Thouarsais.

Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine universite.citoyenne79@gmail.com

English : Conférence Les microbes ont-ils bon goût

Conference of the cycle dedicated to food, it will consist of a series of evenings spread out from October to April 2026. Do microbes taste good?

Organized by the Université Citoyenne du Thouarsais in collaboration with the Communauté de Communes du Thouarsais.

German : Conférence Les microbes ont-ils bon goût

Konferenz der Reihe zum Thema Ernährung, die aus einer Reihe von Abenden besteht, die von Oktober bis April 2026 stattfinden. Schmecken Mikroben gut?

Organisiert von der Université Citoyenne du Thouarsais in Zusammenarbeit mit der Communauté de Communes du Thouarsais.

Italiano :

Si tratta di una serie di serate che si svolgeranno da ottobre ad aprile 2026. I microbi hanno un buon sapore?

Organizzato dall’Université Citoyenne du Thouarsais in collaborazione con la Communauté de Communes du Thouarsais.

Espanol : Conférence Les microbes ont-ils bon goût

Consistirá en una serie de veladas que se celebrarán de octubre a abril de 2026. ¿Saben bien los microbios?

Organizado por la Université Citoyenne du Thouarsais en colaboración con la Communauté de Communes du Thouarsais.

