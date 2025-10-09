Conférence Les minéraux en question Des ressources indispensables à notre société Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque La Rochelle
Conférence Les minéraux en question Des ressources indispensables à notre société Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque La Rochelle mercredi 8 avril 2026.
Conférence Les minéraux en question Des ressources indispensables à notre société
Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 17:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Conférence présentée par Didier Nectoux, docteur en Géologie, ancien conservateur du Musée de Minéralogie de l’École des Mines de Paris, auteur du livre Curiosités Minérales .
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Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr
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English :
Lecture presented by Didier Nectoux, Doctor of Geology, former curator of the Mineralogy Museum at the École des Mines de Paris, and author of the book Curiosités Minérales .
L’événement Conférence Les minéraux en question Des ressources indispensables à notre société La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Nous La Rochelle