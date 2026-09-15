Conférence – Les mines d’uranium de la presqu’île guérandaise Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac La Baule-Escoublac
mardi 6 octobre 2026 · Centre Culturel et Associatif Maison d'Escoublac · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Conférence – Les mines d’uranium de la presqu’île guérandaise
Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06 23:59:00
Date(s) :
2026-10-06
Conférence – Les mines d’uranium de la presqu’île guérandaise par Laurent GUILLOU et Nicole VOLKOFF
Il y a une quarantaine d’années, dans la presqu’île guérandaise, plusieurs mines d’uranium étaient en exploitation. Elles sont désormais toutes fermées.
La conférence, après un détour précisant ce qu’est l’uranium, ses usages et sa localisation dans le monde et en France, évoquera la brève histoire de ces mines et leurs conséquences aujourd’hui. .
Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11 le.relais.culturel.44500@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence – Les mines d’uranium de la presqu’île guérandaise La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)
- Atelier peinture sur tableau La Baule-Escoublac 15 septembre 2026
- 39ème Triathlon Audencia La Baule La Baule-Escoublac 19 septembre 2026
- Visites guidées de la fôret d’Escoublac, Forêt d’Escoublac, La Baule-Escoublac 19 septembre 2026
- Visites guidées de la bibliothèque et de son salon de lecture, Bibliothèque Henri Queffélec, La Baule-Escoublac 19 septembre 2026
- Visites guidées de l’Hôtel de Ville de La Baule-Escoublac, Hôtel de Ville, La Baule-Escoublac 19 septembre 2026