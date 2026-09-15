Conférence – Les mines d’uranium de la presqu’île guérandaise Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Conférence – Les mines d’uranium de la presqu’île guérandaise

Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:00:00

fin : 2026-10-06 23:59:00

Date(s) :

2026-10-06

Conférence – Les mines d’uranium de la presqu’île guérandaise par Laurent GUILLOU et Nicole VOLKOFF

Il y a une quarantaine d’années, dans la presqu’île guérandaise, plusieurs mines d’uranium étaient en exploitation. Elles sont désormais toutes fermées.

La conférence, après un détour précisant ce qu’est l’uranium, ses usages et sa localisation dans le monde et en France, évoquera la brève histoire de ces mines et leurs conséquences aujourd’hui. .

Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 58 avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11 le.relais.culturel.44500@gmail.com

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English :

L’événement Conférence – Les mines d’uranium de la presqu’île guérandaise La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44