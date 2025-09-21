Conférence « Les modèles mythiques de Renault : 4CV, Dauphine, R4 » Pavillon des projets Boulogne-Billancourt

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Venez découvrir l’histoire de trois modèles emblématiques de Renault, qui ont marqué la volonté de la marque au losange de proposer la voiture pour tous : la 4CV fabriquée à Billancourt, sa cousine la Dauphine fabriquée à Flins et la R4 dans ces deux usines. La conférence sera animée par les anciens ingénieurs et techniciens de Renault-Billancourt, membres de Renault Histoire et de l’Association de la maîtrise, de l’encadrement et des techniciens de l’Île Seguin (AMETIS).

Visitez également l’exposition thématique organisée par Renault Histoire pour les Journées européennes du patrimoine 2025. L’exposition se tiendra les 20 et 21 septembre à l’Espace culturel Landowski et sur le parvis de l’hôtel de ville ; elle sera également l’occasion de découvrir R4 E-Tech.

Une navette avec des voitures historiques sera mise en place le dimanche 21 septembre entre l’Espace Landowski et la Pavillon des projets entre 10h et 17h.

Pavillon des projets 101 allée Georges-Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres ; Tram 2 arrêt Brimborion

@AMETIS