Conférence Les monts d’Arrée, naissance d’une montagne salle de fête Commana

Conférence Les monts d’Arrée, naissance d’une montagne

salle de fête Rue du Paradis Commana Finistère

Début : 2025-12-11 18:30:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Quasiment indestructible, le granite (avec un e!) se forme en profondeur dans le sous-sol, par le lent refroidissement du magma.

À l’occasion de la Journée Internationale de la Montagne, le géologue Martial Caroff vient vous raconter la naissance d’une chaîne de montagnes, comparable aux Alpes, il y a plus de 300 millions d’années. Un voyage au cœur de la collision des continents, de roches transformées et fondues qui vous dévoilera la nature et l’origine des magmas des granites de Commana et de Huelgoat.

Vous ne regarderez plus les monts d’Arrée de la même façon et vous pourrez pressentir, depuis les landes de Commana au chaos granitique de Huelgoat, les lointains passés de nos paysages.

Organisé par le Parc naturel régional d’Armorique Géoparc mondial UNESCO et animé par Martial Caroff (UBO).

Durée 1h30

Tout public .

