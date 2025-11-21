Conférence Les monuments aux morts Salle Mangeot Saint-Mihiel

Conférence Les monuments aux morts

Salle Mangeot 6 rue du palais de justice Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Conférence présentée par Mickaël MATHIEU, organisée par l’Association Nationale du Souvenir de la Bataille de Verdun (ANSBV) et l’office de tourisme Cœur de Lorraine, à l’occasion du 100e anniversaire des monuments aux morts de Saint-Mihiel, de Lacroix-sur-Meuse et de Troyon.Tout public

0 .

Salle Mangeot 6 rue du palais de justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 06 47 accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr

English :

Conference presented by Mickaël MATHIEU, organized by the Association Nationale du Souvenir de la Bataille de Verdun (ANSBV) and the C?ur de Lorraine tourist office, to mark the 100th anniversary of the Saint-Mihiel, Lacroix-sur-Meuse and Troyon war memorials.

German :

Vortrag, präsentiert von Mickaël MATHIEU, organisiert von der Association Nationale du Souvenir de la Bataille de Verdun (ANSBV) und dem Fremdenverkehrsamt C?ur de Lorraine anlässlich des 100. Jahrestags der Kriegsdenkmäler von Saint-Mihiel, Lacroix-sur-Meuse und Troyon.

Italiano :

Conferenza presentata da Mickaël MATHIEU, organizzata dall’Association Nationale du Souvenir de la Bataille de Verdun (ANSBV) e dall’Ufficio del turismo della Côte de Lorraine, in occasione del 100° anniversario dei monumenti ai caduti di Saint-Mihiel, Lacroix-sur-Meuse e Troyon.

Espanol :

Conferencia presentada por Mickaël MATHIEU, organizada por la Association Nationale du Souvenir de la Bataille de Verdun (ANSBV) y la oficina de turismo de la ciudad de Lorena, con motivo del centenario de los monumentos de guerra de Saint-Mihiel, Lacroix-sur-Meuse y Troyon.

L’événement Conférence Les monuments aux morts Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-10-18 par OT COEUR DE LORRAINE