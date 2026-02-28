Conférence Les monuments historiques Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence
Conférence Les monuments historiques
Mercredi 8 avril 2026 de 18h à 20h. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
L’Université Populaire du Pays salonais invite Jean-Louis Riccioli, ancien conservateur du musée de l’Empéri, pour échanger sur l’Inventaire et les Monuments historiques.
Entrée libre Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .
christophe.jenta@wanadoo.fr
The Université Populaire du Pays salonais invites Jean-Louis Riccioli, former curator of the Musée de l’Empéri, to talk about the Inventory and Historic Monuments.
