Conférence Les monuments historiques Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence

Conférence Les monuments historiques

Mercredi 8 avril 2026 de 18h à 20h. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-08 18:00:00

fin : 2026-04-08 20:00:00

2026-04-08

L’Université Populaire du Pays salonais invite Jean-Louis Riccioli, ancien conservateur du musée de l’Empéri, pour échanger sur l’Inventaire et les Monuments historiques.

Entrée libre Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .

Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur christophe.jenta@wanadoo.fr

English :

The Université Populaire du Pays salonais invites Jean-Louis Riccioli, former curator of the Musée de l’Empéri, to talk about the Inventory and Historic Monuments.

L’événement Conférence Les monuments historiques Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence