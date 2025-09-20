Conférence : les musiciennes sont-elles vraiment dangereuses ? Le 106 Rouen

Conférence : les musiciennes sont-elles vraiment dangereuses ? Le 106 Rouen samedi 20 septembre 2025.

Conférence : les musiciennes sont-elles vraiment dangereuses ? Samedi 20 septembre, 17h00 Le 106 Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Traversant les siècles et les genres musicaux, en portant un autre regard sur l’histoire des musiques savantes et populaires, Annie Coste remet au premier plan les musiciennes et leurs œuvres restées trop souvent invisibles et inaudibles.

Informations au 02 32 10 88 60

Le 106 106 allée Francois Mitterrand, 76100 Rouen, France Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie https://www.le106.com/#

Journées européennes du patrimoine 2025

© Sophie Lulague