Conférence « Les mutations de Paris à travers l’histoire du cinéma » Médiathèque James Baldwin Paris
Conférence « Les mutations de Paris à travers l’histoire du cinéma » Médiathèque James Baldwin Paris jeudi 19 février 2026.
Des premières prises de vue des frères Lumière aux productions des
années 1970, le cinéma du 20ème siècle s’est fait le témoin des mutations
architecturales et sociales de Paris, l’une des villes les plus filmées au
monde. Clément Graminiès reviendra, en s’appuyant sur des extraits de films, sur les liens historiques entre Paris, ses mutations et le cinéma.
Une conférence animée par Clément Graminiès, qui reviendra sur l’histoire singulière entre Paris et le cinéma.
Le jeudi 19 février 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit
Entrée libre – Salle d’animation
Public jeunes et adultes.
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
