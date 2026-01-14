Des premières prises de vue des frères Lumière aux productions des

années 1970, le cinéma du 20ème siècle s’est fait le témoin des mutations

architecturales et sociales de Paris, l’une des villes les plus filmées au

monde. Clément Graminiès reviendra, en s’appuyant sur des extraits de films, sur les liens historiques entre Paris, ses mutations et le cinéma.

Une conférence animée par Clément Graminiès, qui reviendra sur l’histoire singulière entre Paris et le cinéma.

Le jeudi 19 février 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



