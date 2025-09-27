Conférence Les mystères de la nature Des abysses aux forêts normandes MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Conférence Les mystères de la nature Des abysses aux forêts normandes

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 11:00:00

Les mystères de la nature des abysses aux forêts normandes, à la découverte de 3 espèces insaisissables.

À travers trois histoires captivantes, explorez les coulisses du futur parcours permanent du Muséum d’histoire naturelle du Havre et partez à la rencontre de spécimens fascinants.

Aux côtés de la responsable des collections, vous suivrez le retour du loup en Normandie puis vous vous laisserez surprendre par le destin du courlis à bec grêle, espèce récemment déclarée éteinte et dont un spécimen rare est conservé au Havre. Vous partirez enfin à la découverte de la spirule, ce petit céphalopode énigmatique, observé par le dessinateur naturaliste Charles-Alexandre Lesueur et désormais exposé au Muséum. Un voyage guidé par la curiosité, les mystères mais avant tout par la beauté de la nature !

Avec Gaëlle Beau, responsable des collections sciences de la vie, Muséum d’histoire naturelle du Havre

Dans le cadre du festival « Sur Les Épaules des Géants »

Durée 1h

Réservation obligatoire. .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

