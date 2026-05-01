Les Éparges

Conférence Les Nations bouleversées

Les Éparges Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Comme pour les hommes qui ont traversé la Grande Guerre, des Nations connaîtront un bouleversement de leur destin. À travers la visite de certains sites de la Grande Guerre inscrits au Patrimoine Mondial de L’Unesco, nous allons découvrir combien, à l’instar des Gueules Cassées, des Nations sont ressorties de quatre années de guerre, transformées, défigurées, bouleversées.

De la naissance de la Tchécoslovaquie à la mort de la Russie.

De l’espoir de l’Irlande à l’échec pour la Chine.

De la trahison de la Roumanie à l’union du Danemark.

Un monde nouveau va naître, inimaginable en 1914, incontrôlable après 1918.

Les cicatrices du front Ouest auront marqué, à jamais, l’avenir du monde . Thierry VenayreAdultes

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Les Éparges 55160 Meuse Grand Est

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English :

As with the men who fought in the Great War, the destiny of some nations will be turned upside down. Through a visit to some of Unesco?s World Heritage sites from the Great War, we will discover how, like the Gueules Cassées, nations emerged from four years of war transformed, disfigured and shattered.

From the birth of Czechoslovakia to the death of Russia.

From the hope of Ireland to the failure of China.

From the betrayal of Romania to the union of Denmark.

A new world was born, unimaginable in 1914, uncontrollable after 1918.

The scars of the Western Front will forever mark the future of the world. Thierry Venayre

L’événement Conférence Les Nations bouleversées Les Éparges a été mis à jour le 2026-04-30 par MEUSE ATTRACTIVITE