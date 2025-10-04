Conférence Les Nécropoles de Nouvion-en-Ponthieu (1972-1983) et Vron (1969-1984) Amiens

Conférence Les Nécropoles de Nouvion-en-Ponthieu (1972-1983) et Vron (1969-1984) Amiens samedi 4 octobre 2025.

Conférence Les Nécropoles de Nouvion-en-Ponthieu (1972-1983) et Vron (1969-1984)

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Revue archéologique de Picardie, Conférence organisée en partenariat avec le CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles

Revue archéologique de Picardie, Conférence organisée en partenariat avec le CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles .

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Revue archéologique de Picardie, Conference organized in partnership with CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).

By reservation only. Subject to availability

German :

Revue archéologique de Picardie, Konferenz in Zusammenarbeit mit dem CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).

Nur mit vorheriger Reservierung. Im Rahmen der verfügbaren Plätze

Italiano :

Revue archéologique de Picardie, conferenza organizzata in collaborazione con il CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).

È necessaria la prenotazione. Soggetto a disponibilità

Espanol :

Revue archéologique de Picardie, Conferencia organizada en colaboración con el CIRAS (Centre Interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).

Se requiere reserva previa. Sujeto a disponibilidad

L’événement Conférence Les Nécropoles de Nouvion-en-Ponthieu (1972-1983) et Vron (1969-1984) Amiens a été mis à jour le 2025-09-18 par OT D’AMIENS