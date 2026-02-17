Conférence Les Nocturnes de l’Histoire La guerre de décolonisation du Cameroun, de l’écriture de l’histoire en commission à la reconnaissance politique Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence

Conférence Les Nocturnes de l’Histoire La guerre de décolonisation du Cameroun, de l’écriture de l’histoire en commission à la reconnaissance politique

Mercredi 25 mars 2026 de 18h à 19h30.

Une visite guidée facultative est proposée de 17h15 à 17h45. Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25 19:30:00

2026-03-25

À l’occasion des Nocturnes de l’histoire 2026, les Archives nationales d’outre-mer proposent, en présentiel et en distanciel, une conférence sur le volet Recherche du rapport de la Commission Cameroun (1945-1971).

Karine Ramondy est historienne, chercheure associée à l’UMR SIRICE au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches s’articulent autour de l’histoire des relations Europe-Afrique au XXe siècle, l’histoire des décolonisations indépendances en Afrique subsaharienne et particulièrement en Afrique centrale, les violences de guerre et les circulations combattantes. De 2023 à 2025, elle a assuré la présidence du volet recherche de la Commission mixte pluridisciplinaire sur le rôle et l’engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d’opposition de 1946 à 1971. Le rapport a été rendu aux présidents Emmanuel Macron et Paul Biya fin janvier 2025 il préconise une série d’actes mémoriels et des reconnaissances aux deux chefs d’État.



Lors de cette conférence, donnée à l’occasion des Nocturnes de l’Histoire 2026, Karine Ramondy reviendra sur les étapes de la mise en place de la Commission mixte pluridisciplinaire, sur le rôle et l’engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d’opposition entre 1945 et 1971 et sur le fonctionnement du volet recherche qu’elle a présidé. Elle présentera également les centres d’archives consultés et les enquêtes de terrain. Enfin, elle proposera un bilan d’étape des réalisations quelques mois après les reconnaissances faites par le président de la République Emmanuel Macron à la suite des recommandations faites par son équipe et elle-même. Un temps sera réservé aux échanges avec le public.



La conférence sera précédée d’une visite du bâtiment des Archives nationales d’outre-mer, de 17h15 à 17h45, sur réservation. .

Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On the occasion of the Nocturnes de l?histoire 2026, the Archives nationales d?outre-mer (French overseas national archives) are offering a lecture, both in person and remotely, on the Research aspect of the Cameroon Commission report (1945-1971).

