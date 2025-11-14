Conférence Les noms de famille dérivés de la flore approche historique et linguistique Conservatoire des légumes anciens du Béa Assat
Conférence Les noms de famille dérivés de la flore approche historique et linguistique
Conservatoire des légumes anciens du Béa 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques
Les noms de famille dérivés de la flore approche historique et linguistique par Pierre Salles
Pierre Salles, docteur en linguistique et spécialiste des noms propres locaux, nous convie à un voyage dans le temps et les mots, où l’on voit que les hommes et les plantes ont toujours vécu en relation étroite.
Pierre Salles Chroniqueur à la Radio, a soutenu dès ses premières émissions l’association. .
Conservatoire des légumes anciens du Béa 3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com
