Conférence Les noms de famille dérivés de la flore approche historique et linguistique Conservatoire des légumes anciens du Béa Assat

Conférence Les noms de famille dérivés de la flore approche historique et linguistique

Conservatoire des légumes anciens du Béa 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

Les noms de famille dérivés de la flore approche historique et linguistique par Pierre Salles

Pierre Salles, docteur en linguistique et spécialiste des noms propres locaux, nous convie à un voyage dans le temps et les mots, où l’on voit que les hommes et les plantes ont toujours vécu en relation étroite.

Pierre Salles Chroniqueur à la Radio, a soutenu dès ses premières émissions l’association. .

