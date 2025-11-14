Conférence Les noms de famille dérivés de la flore approche historique et linguistique Conservatoire des légumes anciens du Béa Assat

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conservatoire des légumes anciens du Béa 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

Date(s) :
2025-11-14

Les noms de famille dérivés de la flore approche historique et linguistique par Pierre Salles

Pierre Salles, docteur en linguistique et spécialiste des noms propres locaux, nous convie à un voyage dans le temps et les mots, où l’on voit que les hommes et les plantes ont toujours vécu en relation étroite.

Pierre Salles Chroniqueur à la Radio, a soutenu dès ses premières émissions l’association.   .

Conservatoire des légumes anciens du Béa 3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39  jardinverger64@gmail.com

