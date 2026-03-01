Conférence Les noms des lieux-dits de Châtelneuf et du Vaudioux, patrimoine à préserver Chaux-des-Crotenay
Conférence Les noms des lieux-dits de Châtelneuf et du Vaudioux, patrimoine à préserver Chaux-des-Crotenay samedi 28 mars 2026.
Conférence Les noms des lieux-dits de Châtelneuf et du Vaudioux, patrimoine à préserver
Salle communale Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Conférence orgnisée par l’Association Archéojurasites et Thierry Poinot, professeur d’histoire au lycée Paul-Emile Victor à Champagnole. La journée se terminera par le verre de l’amitié. .
Salle communale Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@archeojurasites.org
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L’événement Conférence Les noms des lieux-dits de Châtelneuf et du Vaudioux, patrimoine à préserver Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-03-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA