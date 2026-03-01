Conférence Les noms des lieux-dits de Châtelneuf et du Vaudioux, patrimoine à préserver

Salle communale Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Conférence orgnisée par l’Association Archéojurasites et Thierry Poinot, professeur d’histoire au lycée Paul-Emile Victor à Champagnole. La journée se terminera par le verre de l’amitié. .

Salle communale Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@archeojurasites.org

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English :

L’événement Conférence Les noms des lieux-dits de Châtelneuf et du Vaudioux, patrimoine à préserver Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-03-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA