Conférence les nouveaux défis du climat Herrlisheim

Conférence les nouveaux défis du climat

2 Rue du Général Reibel Herrlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Serge Zaka analyse l’impact du changement climatique sur l’agriculture et alerte sur les risques pour les cultures et les systèmes alimentaires. Lors de cette conférence, il s’appuie sur des données scientifiques et des exemples concrets pour montrer comment le climat modifie les sols, les cycles des plantes et les pratiques agricoles. Il souligne aussi les conséquences sur la santé humaine à travers la qualité des aliments et propose des solutions pour garantir une alimentation durable et locale

Entrée libre plateau et buvette .

2 Rue du Général Reibel Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est

