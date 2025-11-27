Conférence : « Les nouveaux parcours d’études supérieures pour nos ados: mise à jour de nos référentiels de parents» HEC Alumni Paris Jeudi 27 novembre, 19h00 sur inscription

Conférence HEC Alumni : « Les nouveaux parcours d’études supérieures pour nos ados: mise à jour de nos référentiels de parents»

Le Club HEC « Generation Change » vous invite à la conférence :

« Les nouveaux parcours d’études supérieures pour nos ados:

mise à jour de nos référentiels de parents»

Dans les locaux HEC Alumni, 9 avenue Franklin Roosevelt Paris 8ème (pas d’option à distance)

Nous aurons le plaisir d’accueillir une nouvelle fois :

Gilles Gasperment : fort d’un parcours dans les grandes entreprises (Citibank, HSBC, Accenture, CA, TF1, Orange,…), Gilles a pratiqué (PSL, INSEAD, parcours doctoral) et analysé l’écosystème de l’enseignement supérieur européen, américain (Harvard, MIT, Stanford, Columbia …), chinois (Tsinghua), et israélien (Technion) depuis plus de 10 ans.

Qui sera accompagné de 2 étudiants et d’un parent d’élève dont les 3 enfants illustrent des parcours différents

Cette conférence sera l’occasion de faire le point sur

Ce qu’a changé la réforme, de l’enseignement supérieur en France, ininterrompue depuis 25 ans,

Comment bien choisir sa Classe Prépa ?

Comment bien choisir son Université ? Les avantages et inconvénients de l’autonomie

La montée en puissance et intérêt de la Recherche

Comment interpréter les classements

Comprendre les Business Models, notamment les risques et les avantages du secteur privé à but lucratif ?

Opportunité d’études dans des universités étrangères ou françaises à l’International: opportunités et risques

Comment bien s’informer ?

Comprendre les logiques de Parcoursup

Le débat sera animé par Jean Roussel (M04), Expert en Médiation & Marc Kieken (E07).

Après le débat, nous aurons le plaisir de nous retrouver autour d’un apéritif dînatoire.

Au plaisir de vous retrouver le 27 Novembre prochain!

Hélène Chappé & Marc Kieken, co-Présidents du Club HEC Generation Change

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T21:00:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris