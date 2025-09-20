[Conférence] Les oeuvres de Théodore de Broutelles RDV devant l’ancienne CCI Dieppe

RDV devant l'ancienne CCI / Boulevard du Général de Gaulle Dieppe Seine-Maritime

2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Plongez dans l’univers d’un artiste né à Dieppe et inhumé à Varengeville-sur-Mer, à travers une grande huile sur toile présentée dans la salle. Cette œuvre sera mise en regard avec celle du Musée de Dieppe et des collections privées rarement dévoilées au public.

La présentation sera animée par Isabelle Abraham-Marchand et Alexandra Fihue, avec la complicité de l’association Terres et Mers d’Ivoire et des Amis du Musée de Dieppe.

Réservation conseillée 06 60 03 31 86 terresetmersdivoire@gmail.com .

